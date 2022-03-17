17 Mart 2022, Perşembe
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İskeçe’de Türk mezarlığının üstüne futbol sahası
Yunanistan'ın İskeçe kentinde eski bir Türk mezarlığı, bölge belediyesi tarafından futbol sahası ve sosyal tesis yapılacağı gerekçesiyle tahrip edildi. Belediye meclisindeki Müslümanlar çalışmaya tepki gösterdi. Yetkililerin savunması ise, "Mezarlık olduğunu biliyorduk ancak kayıt yoktu" oldu.