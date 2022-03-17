İskeçe’de Türk mezarlığının üstüne futbol sahası

Yunanistan'ın İskeçe kentinde eski bir Türk mezarlığı, bölge belediyesi tarafından futbol sahası ve sosyal tesis yapılacağı gerekçesiyle tahrip edildi. Belediye meclisindeki Müslümanlar çalışmaya tepki gösterdi. Yetkililerin savunması ise, "Mezarlık olduğunu biliyorduk ancak kayıt yoktu" oldu.

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