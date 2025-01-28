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İskandinav ülkelerinde Trump krizi! Akşam yemeğinde Trump zirvesi

İskandinav ülkelerinde Trump krizi! Akşam yemeğinde Trump zirvesi

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.01.2025 16:44
ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusundaki ısrarı İskandinav ülkelerinde krize neden oldu. Danimarka Başbakanı Frederiksen'in ev sahipliğinde Norveç, İsveç ve Finlandiya başbakanları yemekte bir araya geldi. Danimarka Başbakanı Frederiksen sosyal medyadaki paylaşımının altına “İçinde bulunduğumuz yeni ve öngörülemez durumu görüştük.” dedi. Ülkemiz yalnız değildir diye de ekledi.
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İskandinav ülkelerinde Trump krizi! Akşam yemeğinde Trump zirvesi
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