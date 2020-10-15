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"Işıklar yanıyor" paylaşımına neden çok tepki geldi: Doç.Dr. Nebi Miş A Haber'de anlattı

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Giriş: 15.10.2020 01:34
Güncelleme:15.10.2020 01:37
Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsünden Doç.Dr. Nebi Miş, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı "ışıklar yanıyor" paylaşımına ilişkin A Haber'e özel değerlendirmelerde bulundu. Miş, yapılan paylaşımın Türk toplumunun tarihsel ve toplumsal hafızasında iyi şeyler çağrıştırmadığını belirtirken, paylaşımın Enis Berberoğlu davasının olduğu ve mahkeme kararının tartışıldığı bir dönemde yapılmasına da dikkat çekti.

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın "ışıklar yanıyor" başlığıyla Anayasa Mahkemesinin binasının paylaşımını yapmasının yankıları sürüyor. Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü'nden Doç.Dr. Nebi Miş konuya ilişkin görüşlerini A Haber ekranlarında anlattı.

NEDEN BU KADAR TEPKİ GELDİ?

Doç.Dr. Nebi Miş, Engin Yıldırım'ın paylaşımının Türkiye genelinde tepkilere neden olmasındaki nedenleri anlattı. Yapılan paylaşımda kullanılan ifadelerin Türkiye'nin tarihsel ve toplumsal hafızasında iyi şeyler çağrıştırmadığını belirten Miş, Türkiye'de az çok Türkiye tarihine ilgi duyan kişilerin bu paylaşımdaki ifadelerin ne anlama geldiğini bildiğini ifade etti.

PAYLAŞIMIN ZAMANLAMASI

Engin Yıldırım'ın paylaşımının Türkiye'de mahkemede alınan bir kararın(Enis Berberoğlu davası) tartışıldığı dönemde yapılmasının da siyasete bir uyarı olup olmadığı meselesini de tartışmaya açtığını belirtti. Miş, paylaşımın zamanlaması nedeniyle siyasetçilerden ve toplumsal kesimden yoğun tepki aldığını ifade etti.

YÜKSEK MAHKEME ÖNEMLİ KARARLAR ALIYOR

Nebi Miş Anayasa Mahkemesi'nin durduğu yer ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Miş, 2010 yılından itibaren Yüksek Mahkemenin çok önemli kararlar aldığını belirtirken, 15 Temmuz'da darbe sürecinde darbe karşıtı bir açıklama yapmasının da önemli olduğunu vurguladı.

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