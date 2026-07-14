Haluk Levent depremdeki yardım paralarını ne yaptı? 6 milyarlık gizli para trafiği

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığı ve amacı dışında kullanıldığı belirlenmesinin ardından derneğin kurucusu Haluk Levent'in, dernek çalışanları ile şahsi hesaplarından milyar liralık para trafiğinin gizemi çözülmeye çalışılıyor. İfadesi süren Levent'in üzerinden çıkan 4 cep telefonunun şifrelerini paylaşmaması dikkat çekerken bağış paralarının akıbeti ise belirsizliğini koruyor. A Haber'e konuk olan Avukat Hadi Dündar, yaşanan sürecin hukuki boyutlarını ele alarak değerlendirmelerde bulundu.