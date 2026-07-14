Muhalefete NATO tepkisi! Erdoğan: Olumlu cümleye tahammülleri yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki baş döndüren NATO Liderler Zirvesi'nin ardından yeni mesaiye hızlı başladı. Haftanın ilk günü Beştepe'de kabineyi topladı. Masada; ABD-İran geriliminden iç siyasete, ekonomiye kadar kritik başlıklar vardı. Başkan Erdoğan toplantı sonrası kameralar karşısına geçti. Açıklamalarının hedefinde muhalefet de vardı. "İster kabul edin, ister etmeyin; artık reddimiras yapan bir Türkiye yok." dedi. İşte Erdoğan'ın güne damga vuran o konuşması.