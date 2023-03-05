İsias Otel dosyası ayrıldı! KKTC’li ailelerin adalet umudu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz canların sayısı 45 bini geçti. Adıyaman'daki Grand İsias Otel de, 65 kişiye mezar olmuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen melekler takımındaki 26 çocuk, o otelde hayatını kaybetmişti. Adalet Bakanlığı, İsias Otel dosyasının çatı davadan ayrılmasını kararlaştırdı. Bu karar acılı ailelere umut oldu. Çünkü; yargı süreci daha hızlı işleyecek.

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