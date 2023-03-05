05 Mart 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İsias Otel dosyası ayrıldı! KKTC’li ailelerin adalet umudu
Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz canların sayısı 45 bini geçti. Adıyaman'daki Grand İsias Otel de, 65 kişiye mezar olmuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen melekler takımındaki 26 çocuk, o otelde hayatını kaybetmişti. Adalet Bakanlığı, İsias Otel dosyasının çatı davadan ayrılmasını kararlaştırdı. Bu karar acılı ailelere umut oldu. Çünkü; yargı süreci daha hızlı işleyecek.