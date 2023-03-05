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İsias Otel dosyası ayrıldı! KKTC’li ailelerin adalet umudu

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Giriş: 05.03.2023 09:04
Güncelleme:05.03.2023 09:05
Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz canların sayısı 45 bini geçti. Adıyaman'daki Grand İsias Otel de, 65 kişiye mezar olmuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen melekler takımındaki 26 çocuk, o otelde hayatını kaybetmişti. Adalet Bakanlığı, İsias Otel dosyasının çatı davadan ayrılmasını kararlaştırdı. Bu karar acılı ailelere umut oldu. Çünkü; yargı süreci daha hızlı işleyecek.
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