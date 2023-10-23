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İşgalci İsrail’in planı ne? Bölgede savaş çıkarma planı mı var? Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 23.10.2023 11:09
Güncelleme:23.10.2023 11:11
İsrail'in kara saldırısının başlamasının 3 ay kadar sürebileceği açıklandı. ABD, Orta Doğu’ya “Thaad Bataryası” ve yeni “Patriot” taburları konuşlandırılacağını açıkladı. İsrail bir Mısır mevziisini vurdu daha sonra “yanlışlıkla hedef alındı” açıklaması yapıldı. Bunun yanında İsrail’in Gazze’ye yönelik 3 aşamalı yok etmek planı var. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bugün Tahran'ı ziyaret edecek. Bölgedeki gelişmeler bize neyi gösteriyor? İsrail neden süreci uzatıyor? İsrail'in Gazze 3 aşamalı planı ne? İsrail-Hamas çatışmaları bölgeye yayılır mı? Hizbullah İsrail’e saldırırsa savaş İran'a sıçrar mı?  Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Küntay değerlendirdi.
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