21 Eylül 2021, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İşe gitmeden aylarca maaş aldı | Çankaya Belediyesi'nde maaş kıyağı
Türkiye'nin mega projelerine karşı çıkmasıyla bilinen mimarlar odasının Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan aynı zamanda CHP'li Çankaya Belediyesi çalışanı. Ancak aylardır işe gitmeden maaş aldığı ortaya çıkınca hakkında inceleme başlatılmıştı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi; Candan hakkında ön inceleme yapılarak soruşturma izni verilmesini istedi.