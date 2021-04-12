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İranlı dolandırıcılık çetesi çökertildi! Nefes kesen operasyon kamerada
Asayiş Şube Müdürülüğü bünyesindeki Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri dolancıların ve yankesicilerin ağına düşen vatandaşlar için akansız bir takip yapıyor. A Haber ekipleri de Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği polislerinin o operasyonlarından birine katıldı. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı. İşte operasyondan sıcak görüntüler...