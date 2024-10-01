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İran'ın füze saldırısında en sıcak anlar A Haber'de!

İran'ın füze saldırısında en sıcak anlar A Haber'de!

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Giriş: 01.10.2024 22:45
İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısının en sıcak anları A Haber'de ekranlara yansıdı. İran, 55 füzeyle Nevatim Hava Üssü'nü yeryüzünden sildiğini açıkladı.
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