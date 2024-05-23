İran’daki helikopter kazası | Doğu Azerbaycan Valisi Rahmeti ve Tebriz İmamı Haşim’e veda

Pazar günü akşam saatlerine doğru İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin de bulunduğu helikopter kaza geçirdi. Reisi’nin öldüğü kazada helikopterde bulunan Doğu Azerbaycan Valisi Rahmeti ve Tebriz İmamı Haşim de hayatını kaybetti. 2 isim için Tebriz’de son görev yerine getiriliyor. Gelişmeleri o noktada bulunan A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve kameraman Kadir Mercan aktardı. İranlılar A Haber mikrofonlarına duygularını anlattı.

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