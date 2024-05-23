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İran’daki helikopter kazası | Doğu Azerbaycan Valisi Rahmeti ve Tebriz İmamı Haşim’e veda

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 23.05.2024 11:53
Güncelleme:23.05.2024 12:03
Pazar günü akşam saatlerine doğru İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin de bulunduğu helikopter kaza geçirdi. Reisi’nin öldüğü kazada helikopterde bulunan Doğu Azerbaycan Valisi Rahmeti ve Tebriz İmamı Haşim de hayatını kaybetti. 2 isim için Tebriz’de son görev yerine getiriliyor. Gelişmeleri o noktada bulunan A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve kameraman Kadir Mercan aktardı. İranlılar A Haber mikrofonlarına duygularını anlattı.
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