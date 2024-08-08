08 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İran’da İsmail Haniye suikastı! İran’ın saldırı tehdidi sözde mi kalacak? İsrail’e karşı büyük misilleme ne zaman?

İran’da İsmail Haniye suikastı! İran’ın saldırı tehdidi sözde mi kalacak? İsrail’e karşı büyük misilleme ne zaman?

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.08.2024 11:01
Geçtiğimiz hafta tüm dünyayı sarsan bir gelişme yaşandı. İran’ın başkenti Tahran’da Devrim Muhafızları’nın koruma bölgesinde Hamas lideri İsmail Haniye İsrail’in alçak saldırısında şehit düştü. Lübnan’ın başkenti Beyrut’a bağlı Dâhiye semtinde ise Hizbullah’ın 2 numarası Fuad Şükür öldürüldü. 2 suikast sonrası Orta Doğu yangın yerine döndü. Hem İran’dan hem Hizbullah’tan katil devlet İsrail’e tehditler yağdı. İsrail ise Hizbullah ve Hamas’a yeni suikastlar yapılacağını belirtti. Peki savaş Orta Doğu’ya yayılacak mı? İran’ın saldırı tehdidi göstermelik mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kirada dijital kontrat dönemi!
Kirada "dijital kontrat" dönemi!
Instagram ve ve Roblox’a erişim engeli! Oyun platformlarında istismar tehlikesi
Instagram ve ve Roblox’a erişim engeli! Oyun platformlarında istismar tehlikesi
Misillemeden vazgeçmek için Gazze şartı mı?
Misillemeden vazgeçmek için Gazze şartı mı?
Kan üzerinden pazarlık! İran’ın derdi Haniye değil
Kan üzerinden pazarlık! İran’ın derdi Haniye değil
PKK’lı Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
PKK’lı Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
Çocuklara oyun tuzağı
Çocuklara oyun tuzağı
İBB İstanbullunun parasını rakı ve şaraba gömdü!
İBB İstanbullunun parasını rakı ve şaraba gömdü!
Youtuber Dila Kent çocukları hedef aldı!
Youtuber Dila Kent çocukları hedef aldı!
Roblox’a erişim yasağı!
Roblox’a erişim yasağı!
Haniye suikastı nasıl gerçekleşti?
Haniye suikastı nasıl gerçekleşti?
Venezuela lideri Maduro ile görüştü
Venezuela lideri Maduro ile görüştü
Mekke’de sel felaketi! Develer suya kapıldı
Mekke'de sel felaketi! Develer suya kapıldı
Daha Fazla Video Göster