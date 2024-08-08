İran’da İsmail Haniye suikastı! İran’ın saldırı tehdidi sözde mi kalacak? İsrail’e karşı büyük misilleme ne zaman?

Geçtiğimiz hafta tüm dünyayı sarsan bir gelişme yaşandı. İran’ın başkenti Tahran’da Devrim Muhafızları’nın koruma bölgesinde Hamas lideri İsmail Haniye İsrail’in alçak saldırısında şehit düştü. Lübnan’ın başkenti Beyrut’a bağlı Dâhiye semtinde ise Hizbullah’ın 2 numarası Fuad Şükür öldürüldü. 2 suikast sonrası Orta Doğu yangın yerine döndü. Hem İran’dan hem Hizbullah’tan katil devlet İsrail’e tehditler yağdı. İsrail ise Hizbullah ve Hamas’a yeni suikastlar yapılacağını belirtti. Peki savaş Orta Doğu’ya yayılacak mı? İran’ın saldırı tehdidi göstermelik mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.

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