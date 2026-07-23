ABD savunma bütçesinde rekor artış: Savaşın ayak sesleri mi yoksa sistemin bekası mı?

ABD’de savunma harcamaları için planlanan 1 trilyon 150 milyar dolarlık devasa bütçe, dünyada "Savaş tırmanacak mı?" sorusunu beraberinde getirdi. Temsilciler Meclisi’nden geçen ve Senato’nun onayına sunulan bu rekor harcama limiti, hem bölgesel çatışmaları hem de ABD içindeki "askeri endüstriyel kompleks" tartışmalarını yeniden alevlendirdi. A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, dev bütçenin perde arkasını ve küresel dengelere yansımasını değerlendirdi.