06 Ağustos 2024, Salı
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İran, İsrail'e misilleme yapacak mı? İran'ın İsrail'e misillemesi bu gece mi?
Dünya bu sorunun yanıtını gergin bir şekilde bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarını topladı. Blinken İran'ın misillemesinin 24 saat içinde başlayabileceğini söyledi. Tahran'daki son durumu A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.