06 Ocak 2024, Cumartesi
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı! İşte operasyondan ilk görüntüler... .
SON DAKİKA HABERLERİ... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 15 hedefin imha edildiğini bildirdi. İşte operasyondan ilk görüntüler... .