02 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 20 terör hedefi imha edildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 20 terör hedefi imha edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.09.2024 22:33
Irak'ın kuzeyinde Metina, ZAP, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta 20 terör hedefi imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Irak’ın kuzeyine hava harekatı!
Irak'ın kuzeyine hava harekatı!
Bakan Tunç’tan Diyarbakır’da kaybolan Narin’e ilişkin açıklama!
Bakan Tunç'tan Diyarbakır'da kaybolan Narin'e ilişkin açıklama!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı
ABD’li 2 askere saldıran 15 şüpheli gözaltında!
ABD'li 2 askere saldıran 15 şüpheli gözaltında!
Ankara’da Özel-Kılıçdaroğlu zirvesi!
Ankara'da Özel-Kılıçdaroğlu zirvesi!
Narin Güran’ın amcası tutuklandı!
Narin Güran'ın amcası tutuklandı!
TSYD’ye ‘tesettür yasağı’ soruşturması!
TSYD’ye ‘tesettür yasağı’ soruşturması!
Savaş hattında 37 günlük haber nöbeti!
Savaş hattında 37 günlük haber nöbeti!
Savcı İşçimen’e saldıran zanlı teslim oldu
Savcı İşçimen’e saldıran zanlı teslim oldu
Teğmenlere soruşturma iddialarına yalanlama
"Teğmenlere soruşturma" iddialarına yalanlama
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
TSYD’ye ’Tesettür yasağı’ soruşturması
TSYD'ye 'Tesettür yasağı' soruşturması
Daha Fazla Video Göster