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Irak'ın kuzeyinde terörist temizliği! 11 hain öldürüldü...

Irak'ın kuzeyinde terörist temizliği! 11 hain öldürüldü...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.08.2024 12:25
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 11 PKK’lı teröristin öldürüldüğü belirtildi.
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