06 Ekim 2023, Cuma
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Irak Başbakanı'ndan Türkiye ile güvenlik anlaşması talimatı
Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, sınırların güvenliğini sağlamak amacıyla Türkiye ile bir güvenlik anlaşmasının düzenlenmesi için Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin’e talimat verdi. Detayları A Haber canlı yayınında Türkmeneli Tv Bağdat muhabiri Ömer Aycan anlattı.