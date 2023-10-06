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Irak Başbakanı'ndan Türkiye ile güvenlik anlaşması talimatı

A Haber
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Giriş: 06.10.2023 13:24
Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, sınırların güvenliğini sağlamak amacıyla Türkiye ile bir güvenlik anlaşmasının düzenlenmesi için Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin’e talimat verdi. Detayları A Haber canlı yayınında Türkmeneli Tv Bağdat muhabiri Ömer Aycan anlattı.
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Türkiye ile güvenlik anlaşması talimatı
Türkiye ile güvenlik anlaşması talimatı
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