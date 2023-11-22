İP’li Ethem Baykal’dan gündemi sarsacak açıklamalar! 25 il başkanı ile gizli WhatsApp grubu

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ethem Baykal, istifalar, taciz iddiaları ve kayıp para skandalıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Ethem Baykal, Meral Akşener'in yakınındaki isimlerden ikisinin genel başkanlık için şimdiden harekete geçtiğini, birinin 25 il başkanı ile gizli WhatsApp grubu kurduğunu ileri sürdü. Ethem Baykal, İYİ Parti'de yaşanan istifaları da lider yetersizliğine bağladı.

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