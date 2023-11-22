22 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İP’li Ethem Baykal’dan gündemi sarsacak açıklamalar! 25 il başkanı ile gizli WhatsApp grubu

İP’li Ethem Baykal’dan gündemi sarsacak açıklamalar! 25 il başkanı ile gizli WhatsApp grubu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.11.2023 10:07
İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ethem Baykal, istifalar, taciz iddiaları ve kayıp para skandalıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Ethem Baykal, Meral Akşener'in yakınındaki isimlerden ikisinin genel başkanlık için şimdiden harekete geçtiğini, birinin 25 il başkanı ile gizli WhatsApp grubu kurduğunu ileri sürdü. Ethem Baykal, İYİ Parti'de yaşanan istifaları da lider yetersizliğine bağladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İP’te gizli WhatsApp skandalı
İP'te gizli "WhatsApp" skandalı
Elon Musk’tan Filistin’e destek!
Elon Musk'tan Filistin'e destek!
81 ilde Çember-6 operasyonu!
81 ilde Çember-6 operasyonu!
Şifa Hastanesi itirafı: Sığınakları biz yaptık
Şifa Hastanesi itirafı: Sığınakları biz yaptık
Rehine takası nasıl olacak?
Rehine takası nasıl olacak?
Mansur Yavaş’a bütçe görüşmesi tepkisi
Mansur Yavaş’a bütçe görüşmesi tepkisi
Muhalefette akçeli işler tartışması!
Muhalefette "akçeli işler" tartışması!
81 ilde Çember-6 operasyonu!
81 ilde Çember-6 operasyonu!
Katillerin ikiyüzlü savunucusu
Katillerin ikiyüzlü savunucusu
Esir takası ve geçici ateşkes
Esir takası ve geçici ateşkes
Savaş baronları gözünü nereye dikti?
Savaş baronları gözünü nereye dikti?
İsrail’in katil sözcüsünü yayından kovdu!
İsrail'in katil sözcüsünü yayından kovdu!
Daha Fazla Video Göster