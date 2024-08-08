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Instagram ve ve Roblox’a erişim engeli! Oyun platformlarında istismar tehlikesi

Instagram ve ve Roblox’a erişim engeli! Oyun platformlarında istismar tehlikesi

İslim Esma Çobanoğlu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.08.2024 11:53
Instagram katalog suçlara uymadığı ve katliam yapan İsrail’e destek verirken Filistin’e sansür uyguladığı için erişime kapatıldı. Sözde oyun platformu olan Roblox’a ise çocuk istismarı yapıldığı için erişim engeli geldi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Esra Akyürek’in konuğu olan bilişim uzmanı Deniz Unay değerlendirdi.
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