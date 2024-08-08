08 Ağustos 2024, Perşembe
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Instagram ve ve Roblox’a erişim engeli! Oyun platformlarında istismar tehlikesi
Instagram katalog suçlara uymadığı ve katliam yapan İsrail’e destek verirken Filistin’e sansür uyguladığı için erişime kapatıldı. Sözde oyun platformu olan Roblox’a ise çocuk istismarı yapıldığı için erişim engeli geldi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Esra Akyürek’in konuğu olan bilişim uzmanı Deniz Unay değerlendirdi.