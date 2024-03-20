Instagram Reels'tan para kazanma dönemi! Instagram'dan nasıl para kazanılır? Reels nasıl çekilir?

Instagram'da reels videolar üzerinden para kazanma dönemi resmen başladı. İçerik üreticiler dikey videolarına gönderilen hediyeler üzerinden para kazanabilecek. Öte yandan Hande Erçel'in sosyal medya kazancı ortaya çıktı ve 32 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Erçel, paylaşım başına 500 bin TL alıyor. Peki Instagram'dan nasıl para kazanılır, şartlar neler? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Ali Murat Kırık değerlendirdi.

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