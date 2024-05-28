“İnsan Hakları Sözleşmesi” Gazze’de neden yok? Uluslararası hukuk Gazze’de neden uygulanmıyor? | ANALİZ

Kızılhaç, Unicef, Lahey ve Birleşmiş Milletler.... Söz de, insanlığa daha iyi bir yaşam, dünyaya barış ve huzur tesis etmek için kurulmuş uluslararası örgütler. Ancak bu kuruluşlar, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımı sadece seyrediyor. Anlaşılan ''İnsan Hakları Beyannameleri, Uluslararası Anlaşmalar'' söz konusu kendi emperyalist çıkarları olduğunda rafa kalkıyor. Detaylar A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı analiz haberinde...

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