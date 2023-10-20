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İngiltere’de 2 binden fazla sanatçı Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu

A Haber
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Giriş: 20.10.2023 15:47
İngiltere'de 2 bin sanatçı Gazze'de yaşanan katliama tepki gösterdi. İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf ise "Gazze konusunda üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.  Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.
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