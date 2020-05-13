İmamoğlu’nun bir yalanı daha elinde patladı

CHP’li İBB Meclis üyeleri, AK Partili Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal’ın İBB başkanlığı yaptığı 15 yıllık dönemde AK Parti’nin hiçbir borçlandırma yetkisine onay vermedi. CHP'li İmamoğlu da görev yaptığı dönemde borçlandırma yetkisine destek vermedi. İşte Sabah'tan Kenan Kıran'ın özel haberinin detayları...

AK Parti ve MHP'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu çalışmasını engellediğine yönelik iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti ve MHP'nin desteğiyle 11 ayda 13 borçlandırma yetkisi aldı.CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri; 28 Mart 2004 ila 31 Mart 2019 tarihleri arasında; AK Partili Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı yaptığı 15 yıllık dönemde hiçbir borçlandırma yetkisine onay vermediği bildirildi.Ekrem İmamoğlu, 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği yaptı. İmamoğlu'nun da, görev yaptığı 5 yılda CHP'li üyelerle birlikte AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde talep ettiği borçlandırma yetkisine onay vermediği öğrenildi.İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti'nin borçlanmalara engel olduğunu iddialarını yalanlayarak şunları söyledi: