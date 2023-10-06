İmamoğlu'ndan Bay Kemal'e bir 'değişim' salvosu daha! Fatih Sultan Mehmet üzerinden mesaj verdi: CHP değişecek...

14 ve 28 Mayıstaki hezimet dolu seçimlerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlatılan değişim hareketinin öncülerinden olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine CHP liderini hedef aldı. Bu kez Fatih Sultan Mehmet üzerinden Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunan İmamoğlu, "Fatih, nice komutanın fethetmek istediği İstanbul'u fethetti. Fethinin özelliği aslında şuydu; Fatih Sultan Mehmet daha önce kaybedenlerin yaptığı şeyi yapmadı. Değiştirdi." ifadelerini kullandı.