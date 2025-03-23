İmamoğlu’na tutuklama talebi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında, Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere şüpheliler Resul Emrah Şahan, Mahir Polat ve Mehmet Ali Çalışkan, "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Detayları A Haber muhabirleri Mustafa Kadir Mercan ve Hasan Zahid Ezim Çağlayan Adliyesi'nden aktardı.

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