İmamoğlu’na koruma kalkanı! CHP ve batı ilişkisi belgelendi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Türkiye’yi New York Times üzerinden ABD’ye şikayet etti. Hakkındaki ciddi suçlamalara ve şaibelere hiç değinmeyen İmamoğlu, sürecin siyasi bir hamle olduğunu öne sürerek algı oluşturmaya devam etti. Beklediği desteği Batı’dan göremediğini belirten İmamoğlu’nun bu hamlesi büyük tepki çekti. Konuyla ilgili olarak A Haber ekranlarında konuşan Gazeteci Yusuf Alabar, sürece ilişkin İngiltere’deki İşçi Parti’sinden medet uman İmamoğlu’nun aynı partinin Liverpool Belediye Başkanı’nın yolsuzluktan gözaltına alındığını İşçi Partisi’nin ise bu belediye başkanına ‘aklan da gel’ diyerek yüz çevirdiğini ifade etti. Alabar, “İngiltere’de yolsuzlukla suçlanan bir belediye başkanı için bu tavır sergilenirken, Ekrem İmamoğlu neden korunuyor?" diyerek konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.