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İmamoğlu protestoları | Bakan Yerlikaya: Adalet mahkemede tecelli eder

İmamoğlu protestoları | Bakan Yerlikaya: Adalet mahkemede tecelli eder

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.03.2025 10:43
Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklanması sürecinde başlayan gösteriler ile ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Adalet sokakta değil mahkemede tecelli eder. Milletimizin kardeşliğine pusu kuruldu. Polislerimize saldırıldı. Milli ve manevi aile değerlerimiz ayaklar altına alındı. Eylemler sonrası bin 879 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 260'ı tutuklandı. 468'i hakkında adli kontrol verildi. 662'sinin işlemleri devam ediyor. 12 terör örgütü iltisaklı kişi bulunuyor. Aralarında uyuşturucu, kasten yaralama gibi 17 farklı suçtan adli işlem görenlerin olduğu da tespit edildi. 150 polisimiz yaralandı. ” dedi.
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İmamoğlu protestoları | Bakan Yerlikaya: Adalet mahkemede tecelli eder
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