22 Haziran 2023, Perşembe
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İmamoğlu parti kurar mı? CHP il başkanları kime mesaj veriyor?
CHP ilk başkanlarının ortak mesajı ne anlama geliyor? Kime ne mesaj veriyorlar? Ortak mesaj Kemal Kılıçdaroğlu’na mı Ekrem İmamoğlu’na mı destek? Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faik Tanrıkulu A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.