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İmamoğlu parti kurar mı? CHP il başkanları kime mesaj veriyor?

A Haber
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Giriş: 22.06.2023 16:36
CHP ilk başkanlarının ortak mesajı ne anlama geliyor? Kime ne mesaj veriyorlar? Ortak mesaj Kemal Kılıçdaroğlu’na mı Ekrem İmamoğlu’na mı destek? Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faik Tanrıkulu A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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