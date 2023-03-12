“İlk İş Yerim”de kuralar ilk kez çekiliyor! “İlk Evim Arsa”da kura tarihleri belli oldu

Depremler nedeniyle ara verilen cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projelerinde kura çekimlerine yeniden başlandı. İşte "İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" için kura tarihleri...

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