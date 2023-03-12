12 Mart 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları “İlk İş Yerim”de kuralar ilk kez çekiliyor! “İlk Evim Arsa”da kura tarihleri belli oldu

“İlk İş Yerim”de kuralar ilk kez çekiliyor! “İlk Evim Arsa”da kura tarihleri belli oldu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.03.2023 13:51
Depremler nedeniyle ara verilen cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projelerinde kura çekimlerine yeniden başlandı. İşte "İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" için kura tarihleri...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kura tarihleri belli oldu
Kura tarihleri belli oldu
Cumhur İttifakı genişliyor mu?
Cumhur İttifakı genişliyor mu?
Erbakan’ın kemiklerini sızlatıyorlar
"Erbakan'ın kemiklerini sızlatıyorlar"
DSİ sondaj çalışmalarına başladı
DSİ sondaj çalışmalarına başladı
Bakan Akar’dan önemli açıklamalar
Bakan Akar'dan önemli açıklamalar
12 Mart Belgeseli
12 Mart Belgeseli
İstanbul büyük depreme hazır mı?
İstanbul büyük depreme hazır mı?
LGS ne zaman yapılacak?
LGS ne zaman yapılacak?
AFAD semt semt açıkladı! Deprem riski taşıyan...
AFAD semt semt açıkladı! Deprem riski taşıyan...
IMF’den kredi alma sinyali verdi
IMF'den kredi alma sinyali verdi
Başkan Erdoğan bugün Hatay’a gidiyor
Başkan Erdoğan bugün Hatay'a gidiyor
Cumhur İttifakı büyüyor
Cumhur İttifakı büyüyor
Daha Fazla Video Göster