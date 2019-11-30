İlginç buluşma! İmamoğlu ve Soyer, CHP yandaşı medya ile bir araya geldi

Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer ve Canan Kaftancıoğlu, FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ile Sözcü Gazetesi yazarları Özlem Gürses ve Deniz Zeyrek'le bir araya geldi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan, 31 Mart yerel seçimlerinde Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da yemeğe katıldı.