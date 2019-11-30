30 Kasım 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
30.11.2019

İlginç buluşma! İmamoğlu ve Soyer, CHP yandaşı medya ile bir araya geldi

Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer ve Canan Kaftancıoğlu, FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ile Sözcü Gazetesi yazarları Özlem Gürses ve Deniz Zeyrek'le bir araya geldi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan, 31 Mart yerel seçimlerinde Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da yemeğe katıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İlginç buluşma! İmamoğlu ve Soyer, CHP yandaşı medya ile bir araya geldi
İlginç buluşma! İmamoğlu ve Soyer, CHP yandaşı medya ile bir araya geldi
Devriye görevinden dönen Rus askerlerine teröristler araçlarla eşlik etti
Devriye görevinden dönen Rus askerlerine teröristler araçlarla eşlik etti
Aliyev'den flaş Türkiye açıklaması!
Aliyev'den flaş Türkiye açıklaması!
Tarihi gün! TANAP Avrupa'ya bağlandı
Tarihi gün! TANAP Avrupa'ya bağlandı
Erdoğan'dan dünyayı titreten anlaşmayla ilgili flaş sözler
Erdoğan'dan dünyayı titreten anlaşmayla ilgili flaş sözler
CHP'li Barış Yarkadaş'ın Çatalca yalanı ortaya çıktı! İşte işin aslı
CHP'li Barış Yarkadaş'ın "Çatalca" yalanı ortaya çıktı! İşte işin aslı
Külliye'ye giden CHP'li kumpası ve Asansör Rantı skandalıyla sarsılan CHP'de son durum
"Külliye'ye giden CHP'li" kumpası ve "Asansör Rantı" skandalıyla sarsılan CHP'de son durum
Bakan Soylu'dan flaş açıklama!
Bakan Soylu'dan flaş açıklama!
12. ortak kara devriyesi tamamlandı
12. ortak kara devriyesi tamamlandı
TANAP bugün Avrupa’ya bağlanıyor!
TANAP bugün Avrupa’ya bağlanıyor!
Evlerine Defol Alevi yazılan aile belediyeden şüpheleniyor!
Evlerine "Defol Alevi" yazılan aile belediyeden şüpheleniyor!
Çatalca’da başörtülü kadına alçak saldırı
Çatalca’da başörtülü kadına alçak saldırı
Daha Fazla Video Göster