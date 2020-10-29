İletişim Başkanlığı'ndan sualtında ışıklı Cumhuriyet Bayramı gösterisi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında zaferlerimizi ışıklarla önce göklere, ardından da denizlere yazan İletişim Başkanlığı, Cumhuriyet Bayramı sevincimizi ise sualtında gerçekleştirilen ışık şovuyla kutladı.

İletişim Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle hazırladığı gösterilerle büyük beğeni topladı.

TÜRK'ÜN ZAFERLERİNDE BÜYÜK ÖZVERİ

İletişim Başkanlığı, 30 Ağustos'ta Büyük Zaferi 300 İHA ile göklere yazdı. Preveze Deniz Zaferi için Haliç'te özel bir hologram hazırlayan İletişim Başkanlığı, tarihi zaferi Haliç'te canlandırdı.

Bugün de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle önce Antalya'da Cumhuriyet Konseri hazırlayan İletişim Başkanlığı, ardından sualtında bir hazine gibi ışıklı gösterisiyle beğeni topladı.

PREVEZE DENİZ ZAFERİ HALİÇ'E YANSITILDI

İletişim Başkanlığınca, Preveze Deniz Zaferi'nin 482. yıl dönümü dolayısıyla Haliç'te sinematik ses sistemi eşliğinde üç boyutlu resim (hologram) gösterisi düzenlendi.

Haliç'te su perdesi üzerindeki Preveze Deniz Zaferi temalı hologram gösterisi 5 dakika sürdü. Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan gösteride Preveze Deniz Zaferi'nin Türk ve dünya tarihi açısından önemi anlatıldı.