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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Yassıada paylaşımı | VİDEO

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Giriş: 26.05.2020 20:57
Güncelleme:26.05.2020 21:04
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı Yassıada paylaşımda, "Demokrasi tarihimizin en karanlık dönemlerinden birine ev sahipliği yapan Yassıada demokrasi ve özgürlük adası olarak yeniden doğuyor. Demokrasi ve özgürlük için ödediğimiz bedellerin simgesi ve hatırası olarak bu adayı gelecek nesillere miras bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Altun'dan Yassıada paylaşımı
İletişim Başkanı Altun'dan Yassıada paylaşımı
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