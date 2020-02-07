İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter'dan paylaştı: Barışın anahtarı Türkiye'dir

Suriye'de yaşanan insan hakları ihlalleri ve katliamlarla ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından bir video paylaştı. Altun, videoya şu notu düştü: Suriye’de yaşanan insanlık dramına karşı Türkiye olarak her daim siyasi çözüm ve diplomasiden yana gayretlerimizi sürdürdük. Bundan sonra da gerekli tüm adımları atarak, bölgede istikrar için mücadeleye devam edeceğiz. Barışın anahtarı Türkiye'dir.

Suriye'de yaşanan insan hakları ihlalleri ve katliamlara Türkiye olarak her zaman karşı olduklarını dile getiren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi Twitter hesabından bir video paylaştı.

Altun yayınladığı videoda Suriye'deki barışa ve istikrara Türkiye olarak katkıda bulunduklarını ve bundan sonra da bölgede istikrar için mücadele edeceklerini vurguladı.