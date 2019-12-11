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11.12.2019

İlber Ortaylı, Osmanlı düşmanı Celal Şengör'e cevabını iki sene evvel vermiş!

Prof. Dr. İlber Ortaylı 2 sene önce katıldığı bir konferansta, kendisinin Osmanlı İmparatorluğu'nun bir çocuğu olduğunu belirterek 'İstediği kadar Fransızca bilsin, İngilizce bilsin. Onu anlamayanın İskenderiye hamalı kadar değeri yoktur' demişti. Ortaylı'nın sözleri, 'En cahil Türkler Müslüman Türklerdir' açıklamasında bulunarak, Osmanlı Devleti'ni ve Müslüman Türk geleneklerini hakir gören Celal Şengör'e cevap niteliği taşıyor. .

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