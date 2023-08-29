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İl potansiyeli olan 67 ilçe |  Liste güncellendi! İşte 82. il olmayan en yakın ilçeler

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Giriş: 29.08.2023 19:27
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, coğrafi bilgi sistemleri teknolojilerinin kullanımıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hançer, mekansal verilerin çeşitli sorunlara çözüm üretmede etkili olduğunu belirterek, kent yaşamının zorluklarına çözüm önerileri sunabileceklerini ifade etti. Yapılan son araştırmada, 30 kilometrelik bir mesafede bulunan ve nüfusu 100 binin üzerinde olan 67 ilçenin il olma potansiyelinin yüksek olduğu ortaya çıktı. İşte aday olan 67 ilçe…

İl olma potansiyeli yüksek 67 ilçe ise şöyle:

Lüleburgaz, Çerkezköy, Silivri, Çorlu, Büyükçekmece, Tuzla, Kapaklı, Gebze, Çayırova, Darıca, Ereğli, Bandırma, Mustafakemalpaşa, İnegöl, Tavşanlı, Edremit, Bergama, Soma, Aliağa, Akhisar, Salihli, Torbalı, Ödemiş, Nazilli, Alaşehir, Söke, Kuşadası, Milas, Bodrum, Fethiye, Serik, Manavgat, Alanya, Polatlı, Ereğli, Erdemli, Silifke, Kozan, Kadirli, Ceyhan, Dörtyol, İskenderun, Kırıkhan, Arsuz, Reyhanlı, Elbistan, Kahta, Siverek, Viranşehir, Suruç, Ergani, Akçakale, Nizip, Bismil, Midyat, Nusaybin, Cizre, Silopi, Yüksekova, Erciş, Patnos, Doğubayazıt, Fatsa, Ünye, Erbaa, Bafra, Çarşamba.

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