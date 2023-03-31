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İkinci Saraçhane vakası! Ferhat Murat: Yüzde 40 eriyen oyları durdurmaya çalışıyor

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Giriş: 31.03.2023 23:00
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet eden mermilerle ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Polisin yaptığı çalışmalarda, bir inşaattan kaçan hırsızı yakalamak için rastgele ateş eden şantiye bekçisinin silahından çıkan kurşunların İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet ettiği belirlendi. Ancak olayın sıcaklığıyla parti binası önünde açıklamalar yapan Akşener, Başkan Erdoğan'a çirkin sözlerle yüklenmişti. Yaşanan olayları A Haber ekranlarında yorumlayan Siyasal İletişimci Ferhat Murat, Akşener'in olaydan siyasi malzeme çıkarma peşinde düştüğünü ifade etti.Murat, İYİ Parti oylarında yüzde 40 erime olduğunu söylerken "Akşener giden oyları durdurmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. Murat ayrıca yaşananları "İkinci Saraçhane vakası" olarak yorumladı. İşte detaylar... .
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