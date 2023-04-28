İkinci günde oy verme işlemi sürüyor

Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekillerinin belirleneceği 14 Mayıs seçimleri için sayılı günler kaldı. Yurt dışına kayıtlı seçmenlerde, konsolosluk, gümrük kapıları ve havalimanlarında oy kullanmaya devam ediyor. A Haber ekipleri detayları aktardı.

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