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İkinci günde oy verme işlemi sürüyor

A Haber
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Giriş: 28.04.2023 09:26
Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekillerinin belirleneceği 14 Mayıs seçimleri için sayılı günler kaldı. Yurt dışına kayıtlı seçmenlerde, konsolosluk, gümrük kapıları ve havalimanlarında oy kullanmaya devam ediyor. A Haber ekipleri detayları aktardı.
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