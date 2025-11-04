İki lider iki devlet adamı: Erdoğan ve Bahçeli: "Türkiye'nin bekasının teminatı Cumhur İttifakı"

04 Kasım 2025, Salı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kurulan Cumhur İttifakı çatısı altında birlikte yol yürümeye başladı. Bu süreçte iki liderin samimiyeti ve uyumu dikkat çekti. Herhangi bir pazarlık olmaksızın sürdürülen bu iş birliğinde, Erdoğan ve Bahçeli’yi bir araya getiren temel etkenler öne çıkıyor. İşte o etkenler... Editörün Notu ekranlarınızda.
