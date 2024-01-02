02 Ocak 2024, Salı
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İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı! Başkan Erdoğan rakam vererek duyurdu: Tam 255,8 milyar dolar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı etkinlikte 2023 Yılı ihracat rakamlarını duyururken Cumhuriyet tarihinde yeni bir rekorun geldiğini paylaştı. Erdoğan "İhracatımız yüzde 0,6 artarak 255,8 milyar dolara çıkarak rekor kırdı." ifadelerini kullanırken gündeme ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan Süper Kupa maçında yaşananlara değinirken "Muhalefet spor üzerinden nefret dalgası yaratıyor" dedi. Erdoğan ayrıca Türkiye'ye sinsi bir operasyonla sabotaj girişimi yapıldığını ifade ederken "Kirli senaryoları nasıl attıysak bu oyunu da mutlaka boşa çıkaracağız." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...