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21.10.2019

İHA'lar sınır hattında uçuş yaptı, A Haber görüntüledi

Amerika ile geçtiğimiz perşembe akşamı saat 22.00'da yapılan Suriye mutabakatı salı akşamı bitiyor. Terör örgütü PKK/YPG'nın güvenli bölgeden çıkması için geri sayım sürüyor. Bölgede teröristlerin attığı her adım İHA'lar tarafından anbean takip ediliyor. İşte o anlar A Haber canlı yayınında anbean görüntülendi.

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