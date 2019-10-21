İHA'lar sınır hattında uçuş yaptı, A Haber görüntüledi

Amerika ile geçtiğimiz perşembe akşamı saat 22.00'da yapılan Suriye mutabakatı salı akşamı bitiyor. Terör örgütü PKK/YPG'nın güvenli bölgeden çıkması için geri sayım sürüyor. Bölgede teröristlerin attığı her adım İHA'lar tarafından anbean takip ediliyor. İşte o anlar A Haber canlı yayınında anbean görüntülendi.