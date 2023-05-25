25 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İHA ve SİHA'lar sınır hattını gözetliyor

İHA ve SİHA'lar sınır hattını gözetliyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.05.2023 16:30
Sınır hattında son 5 yılda 3 milyon 300 bin yasa dışı geçiş engellendi. Tabii bu alınan fiziki önlemler ve kullanılan son teknoloji ile sağlandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
İHA ve SİHA’lar sınır hattını gözetliyor
İHA ve SİHA'lar sınır hattını gözetliyor
İmamoğlu esnafın HDP tepkisini hazmedemedi!
İmamoğlu esnafın HDP tepkisini hazmedemedi!
Kılıçdaroğlu’na tepki: Şehitlerin ruhu sızladı
Kılıçdaroğlu'na tepki: Şehitlerin ruhu sızladı
En büyük rakibimiz rehavet
"En büyük rakibimiz rehavet"
İkinci tur için ’rehavet’ uyarısı!
İkinci tur için 'rehavet' uyarısı!
Mutlaka sandığa gitmeliyiz
"Mutlaka sandığa gitmeliyiz"
Sandık güvenliği nasıl sağlanacak?
Sandık güvenliği nasıl sağlanacak?
Kılıçdaroğlu Sağlık Bakanlığı’nın SMA uygulamasını vaat etti!
Kılıçdaroğlu Sağlık Bakanlığı'nın SMA uygulamasını vaat etti!
Eğribel Tüneli hizmet vermeye başladı
Eğribel Tüneli hizmet vermeye başladı
Erdoğan sevgisi gündem oldu! İşte o anlar
Erdoğan sevgisi gündem oldu! İşte o anlar
İHA ve SİHA’lara iftira atan Kılıçdaroğlu’na sert yanıt
İHA ve SİHA'lara iftira atan Kılıçdaroğlu'na sert yanıt
Parti odalarında koltuk tahsisi!
Parti odalarında koltuk tahsisi!
Daha Fazla Video Göster