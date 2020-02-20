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20.02.2020

İdlib'in güneyinde neler oluyor? Neyrab nasıl ele geçirildi?

Suriye'de İdlib'in güneyindeki Neyrab köyünde Suriye Milli Ordusu (SMO), sabah saatlerinde askeri hareket başlattı. SMO köyde önemli noktalara ilerlemeye başladı. SMO ile Esad rejiminin askerleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Peki İdlib'in güneyinde neler oluyor? Neyrab nasıl ele geçirildi? A Haber'e konuk olan Dr. Vahit Çalışır, Satır Arası programında değerlendirdi...

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