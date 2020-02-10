İdlib’de kalleş saldırı: 5 şehit! Sınırda hareketlilik, böyle girdiler

İdlib’de Esad rejimi tarafından düzenlenen alçak saldırıda 5 askerimiz şehit olurken 5 askerimiz de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, gerekli karşılığın verildiğinin altını çizerken İdlib’e yönelik olarak askeri sevkiyatlar da devam ediyor. O anlar A Haber canlı yayınına anbean yansıdı. Sınır hattına yoğun bir şekilde komandolarımızı taşıyan “Kirpi” aracı gönderildi. Bir kısım araçlarımız sınırın diğer tarafına geçiş yaparken sevkiyat sürekli olarak devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde yine 50 araçtan oluşan bir “Kirpi” sevkiyatı yapılmıştı. Sevkiyat sırasında bölge halkından çocukların askerlerimizi Türk Bayrağı ile selamlaması ise gözlerden kaçmadı.