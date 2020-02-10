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10.02.2020
İdlib'de 2. kalleş saldırı: 5 Şehit! Başkan Erdoğan, MSB Bakanı Akar ile görüştü
İdlib'de Esad rejimi tarafından yapılan 2. kalleş saldırıda 5 askerimizin şehit olduğu açıklandı. Bu son dakika gelişmesi sonrası Cumhurbaşkanlığından ilk açıklama geldi ve "Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır." denildi. Bu açıklamadan dakikalar sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir görüşme gerçekleştirdi.
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