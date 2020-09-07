İdam cezası geri getirilebilir mi? MHP’li Yaşar Yıldırım’dan A Haber’de çarpıcı açıklamalar

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile yeniden gündeme gelen idam cezası ile ilgili TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da içinde olduğu bazı siyasi isimlerden destek mesajları gelirken konuyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Peki MHP’nin idam cezası ile ilgili önerisi ne? İdam cezası caydırıcı olur mu? A Haber canlı yayınına katılan MHP Genel Başkan Yardımcı Yaşar Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu.

"SUÇUN ENGELLENMESİ GEREKİYOR!"

Yaşar Yıldırım, "İdam tartışmasının başlaması bir zaruret haline gelmiştir. Her gün haberlerde görüyor ve okuyoruz. Çocuk istismarı veya ölümü bunu yanında kadın cinayetleri…Ardı arkası kesilmeyen suçlar devam ediyor. Bunlarla ilgili suçun oluşumunun engellenmesi gerekiyor. MHP 'illa idam olmazsa olmaz.' demiyor. Hukukta bir şey vardır. Suçun oluşumunun engellenmesi gerekir. Bununla ilgili kanuni düzenlemede yapılmıştır." ifadelerine yer verdi.

"ÖNÜMÜZE HEP İDAM GELİYOR"

MHP Genel Başkan Yardımcı Yaşar Yıldırım, "İdam suçun oluşumunu engelleyecek caydırıcı bir faktördür. TCK'dan 2004'lü yıllarda idam çıkarıldı. O günden bugüne kadar yaşadığımız hadiselerde hep aklımıza geliyor. Çocuk istismarı konularında hep akla geliyor. Verilen cezalar 36 yıl ya da 30 yıl hapis cezası. Bu tür olaylarda hep idam önümüze geliyor. İşin ilginç tarafı bu hadiselerde azalma yok çoğalma var." dedi.

"İHTİYAÇLARA GÖRE KENDİMİZ BELİRLEMEMİZ GEREKİYOR"

Yaşar Yıldırım, "Canın karşılığı candır. Eğer bunu bilirse birini öldürmeye kalktığında canının gideceğini bilir ve durur. Burada caydırıcı bir unsurdur. Cinayetler ve istismarlar artıyor. Bu olayı insan hakları ile bağdaştırıp açıklamak yanlıştır. Dünyanın 56 ülkesinde idam cezası var. Bunun gelişmişlikle ve gelişmemişlikle bir alakası yok. Avrupa Birliği yolculuğunda bir yeşil ışık alabildik mi? Onların bizi birliğe alma ihtimali olduğunu görmüyorum. Biz egemen bir ülkeyiz. Bizim toplumumuzun kanuni ihtiyaçlarına göre kendimiz belirlememiz gerekiyor." diye konuştu.