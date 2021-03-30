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İçişleri Bakanlığından genelge! Kafe ve restoranlar için yeni karar

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Giriş: 30.03.2021 00:18
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 29 Mart 2021 günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi“ konulu genelge gönderdi. Genelgede kafe, restoranlar da dahil olmak üzere birçok işletmenin çalışma saatleriyle ilgili kararlar alındı.
İçişleri Bakanlığından genelge! Kafe ve restoranlar için yeni karar
İçişleri Bakanlığından genelge! Kafe ve restoranlar için yeni karar
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