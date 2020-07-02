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İçişleri Bakanlığı: Van Gürpınar'da öldürülen 3 PKK'lı gri listede aranıyordu |Video

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Giriş: 02.07.2020 09:36
İçişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında, "Van Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin; Van-Başkale’de, 2015-2018 yılları arasında gerçekleştirilen birçok kanlı eylemin failleri olduğu ve gri listede arandıkları tespit edildi" denildi.

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin Başkale ilçesinde 2015-2018 yılları arasında gerçekleştirilen birçok kanlı eylemin failleri olduğu ve gri listede arandıkları tespit edildi.

İçişleri açıklaması şöyle;

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; 29 Haziran Pazartesi günü, Van- Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birlikleri ile gerçekleştirilen J-SİHA destekli operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle GRİ LİSTE'de yer alan, sözde Van Eyaleti, Başkale ve Masiro gücünde faaliyet gösteren; *Welat Malazgirt* kod adlı *Fırat Göre*, *Azat* kod adlı *Tahsin Genez* ve *Kendal* kod adlı *İlyas Duran* olduğu tespit edildi.

Ölü olarak ele geçirilen teröristlerin;
- 2017 yılı Ağustos ayında Van/Başkale Jandarma Komando Tabur Komutanlığına yapılan saldırının,
- 12.06.2017 tarihinde Van/Başkale-Yolmaçayır Mahallesi Mengen Tepe bölgesinde Sinan Şener isimli çobanın öldürülmesinin,
- 03.07.2017 tarihinde Van/Başkale-Gedikbaşı Mahallesi Boğaz mevkiinde Van-Hakkari karayolu üzerinde mayın araması yapan güvenlik güçlerine yönelik roketatarlı saldırının,
- 09.11.2016 tarihinde Van/Başkale Eşmepınar bölgesinde güvenlik korucularına yapılan eylem sonucu, 3 güvenlik korucusunun ve 1 sivilin şehit edilmesinin,
- 2016 yılında, Van ili Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi sınırları içerisinde, yol kesmeyi müteakip 1 güvenlik korucusunun şehit edilmesi ve 2 güvenlik korucusunun yaralanmasının,
- 2016 yılında, Van ili Başkale ilçesi Yavuzlar Mahallesi sınırları içerisinde, bir araca yönelik olarak gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 3 güvenlik korucusu ve 1 sivilin şehit edilmesinin yanı sıra birçok eylemin de faillerinden olduğu belirlendi.

Teröristlerle birlikte; 2 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet glock marka tabanca, 6 adet el bombası ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

*Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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