10 Eylül 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 3.038 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 3.038 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.09.2022 21:32
Güncelleme:10.09.2022 21:32
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 2-8 Eylül tarihlerinde ülke genelinde 3 bin 38 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi. Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 78 bin 716'ya ulaştı

İçişleri'nin sosyal medya hesabında yapılan videolu paylaşımda, sınırda alınan üst düzey güvenlik tedbirleri sayesinde son bir haftada 4 bin 352, yılbaşından bu yana ise 209 bin 318 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiği belirtildi.

Aynı tarihler arasında, yasa dışı yollardan ülkeye giren 1683'ü Afganistan, 236'sı Pakistan ve 2 bin 923'ü diğer uyruklardan olmak üzere 4 bin 842 düzensiz göçmenin güvenlik güçlerinin denetimleri ve operasyonları sonucunda yakalandığı ifade edildi.

Son bir haftada, 1492'si Afganistan, 448'i Pakistan ve 1098'i diğer uyruklardan olmak üzere toplam 3 bin 38 düzensiz göçmen sınır dışı edildiği açıklandı.

Açıklamada, yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 78 bin 716'ya ulaştığı kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İçişleri son rakamı duyurdu
İçişleri son rakamı duyurdu
CHP’ye HDP ve Soyer tepkisi
CHP'ye HDP ve Soyer tepkisi
Ege’de Yunan provokasyonu!
Ege'de Yunan provokasyonu!
Başkan Erdoğan çiftçi aileyi traktör için iki kez aradı
Başkan Erdoğan çiftçi aileyi traktör için iki kez aradı
Okul öncesi eğitim fırsat eşitliği sağlıyor
"Okul öncesi eğitim fırsat eşitliği sağlıyor"
Kolomb’dan günümüze uzanan sır
Kolomb’dan günümüze uzanan sır
Yunan zulmü İHA kamerasında
Yunan zulmü İHA kamerasında
İstanbul’un yeşil alanları azalıyor mu?
İstanbul'un yeşil alanları azalıyor mu?
CHP’nin HDP’ye bakanlık vaadi!
CHP’nin HDP’ye bakanlık vaadi!
Osmanlıyı neden hedef aldı?
Osmanlıyı neden hedef aldı?
Muhalefetin Osmanlı düşmanlığı!
Muhalefetin Osmanlı düşmanlığı!
Sırplar ziyareti nasıl karşıladı?
Sırplar ziyareti nasıl karşıladı?
Daha Fazla Video Göster