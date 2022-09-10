İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 3.038 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 2-8 Eylül tarihlerinde ülke genelinde 3 bin 38 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi. Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 78 bin 716'ya ulaştı

İçişleri'nin sosyal medya hesabında yapılan videolu paylaşımda, sınırda alınan üst düzey güvenlik tedbirleri sayesinde son bir haftada 4 bin 352, yılbaşından bu yana ise 209 bin 318 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiği belirtildi.

Aynı tarihler arasında, yasa dışı yollardan ülkeye giren 1683'ü Afganistan, 236'sı Pakistan ve 2 bin 923'ü diğer uyruklardan olmak üzere 4 bin 842 düzensiz göçmenin güvenlik güçlerinin denetimleri ve operasyonları sonucunda yakalandığı ifade edildi.

Son bir haftada, 1492'si Afganistan, 448'i Pakistan ve 1098'i diğer uyruklardan olmak üzere toplam 3 bin 38 düzensiz göçmen sınır dışı edildiği açıklandı.

Açıklamada, yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 78 bin 716'ya ulaştığı kaydedildi.