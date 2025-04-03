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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Vakit, milli destek vaktidir

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Vakit, milli destek vaktidir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.04.2025 01:20
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Yerli ve milli ürünlerimize, esnaflarımıza yönelik boykot çağrıları, doğrudan ülkemizin ve milletimizin emeğine ihanettir. Milletimizle birlikte, 7’den 77’ye bir ve beraber olarak Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine doğru ilerleyeceğiz. Yerli üretimimizi desteklemeye, esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü vakit, milli destek vaktidir" ifadelerine yer verdi.
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Vakit, milli destek vaktidir
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